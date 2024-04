To zapamiętamy po trenerze Warty Poznań. Heroiczna walka o utrzymanie, wygraną z Legią, rozbicie Korony i... odkrycie wonderkida

Dawid Szulczek odchodzi z Warty Poznań

Kiedy przychodził do Warty Poznań w listopadzie 2021 roku, był dla wielu nikomu nieznanym szkoleniowcem z drugoligowych Wigier Suwałki. Po przejęciu zespołu po trenerze Piotrze Tworku musiał stanąć przed nie lada wyzwaniem - utrzymać Zielonych na powierzchni. Spadek groziłby warciarzom kompletną katastrofę.

To się mu udało. Udało mu się to także rok później, kiedy to w bardzo dobrym stylu wywalczył ósmą pozycję, mając osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. W tym sezonie jest na świetnej drodze, aby zrobić to po raz trzeci i ostatni... w Warcie Poznań.