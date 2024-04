Z Realu Madryt i Chin do Warty Poznań? Jest nowe nazwisko potencjalnego szkoleniowca Zielonych

Znamy nazwisko nowego trenera Warty Poznań?

O odejściu trenera Dawida Szulczka mówi się od jakiegoś czasu. Szkoleniowiec "Swojskiej Bandy" ma ważny kontrakt do końca tego sezonu i nic nie wskazuje na to, że przedłuży on swoją dotychczasową umowę. W połowie marca w mediach pojawiła się informacja, że Szulczek dogadany jest z Cracovią. Nie tak dawno był łączony z Zagłębiem Lubin. Wiele wskazuje na to, że 34-latek pozostanie w ekstraklasie na dłużej.

Jest jednak jedno zasadne pytanie. Kto obejmie Zielonych po odejściu Szulczka. W mediach padło jedno nazwisko. Dominik Pasternak z TVP Sport poinformował, że następcą aktualnego trenera ekipy z Dolnej Wildy będzie Mariusz Misiura ze Znicza Pruszków.