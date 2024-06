TOP 10 jezior najchętniej wybieranych przez Wielkopolan na wakacyjny odpoczynek. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi?[27.06.2024]

Na miejscu 9 w rankingu najlepszych Jezior w Wielkopolsce znajduje się Jezioro Lusowskie. Plaża w Lusowie to miejsce oddalone od Poznania o około 20 km. Plaża charakteryzuje się łagodnym wejściem do jeziora i piaszczystą plażą. Ocena wody w kąpielisku: Brak najnowszej oceny w serwisie kąpielowym. Udogodnienia na Jeziorze Lusowskim: - wyznaczona strefa w wodzie - strefa na plaży do rekreacji i sportu - na kąpielisku jest pomost, molo - możliwość cumowania sprzętu wodnego - Wydzielone miejsca na grill/ognisko - dostępne dla osób niepełnosprawnych - kosze na śmieci - toaleta - przebieralnie - maszt z flagą WOPR - ratownik - miejsce na plaży dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska - punkt gastronomiczny w pobliżu plaży

