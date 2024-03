Dwa wypadki na linii Warszawa - Berlin

Do drugiego wypadku doszło około godziny 19 na odcinku Poznań Górczyn - Palędzie. Również w tym przypadku pieszy, przechodzący w niedozwolonym miejscu, został potrącony przez pociąg. Spowodowało to wstrzymanie ruchu na tej ważnej linii kolejowej.

Poniedziałkowego popołudnia 25 marca nie będą dobrze wspominać ani pracownicy kolei pracujący na linii kolejowej łączącej Warszawę z Berlinem ani podróżni na tej trasie. Do pierwszego wypadku doszło około godziny 15:30 w pobliżu Szczańca koło Świebodzina w województwie lubuskim. Pieszy, przechodzący w niedozwolonym miejscu, został śmiertelnie potrącony przez pociąg towarowy. Jak informuje kolejowyportal.pl część pociągów na odcinku Zbąszynek - Rzepin skierowano wówczas objazdem przez Czerwieńsk.

Nawet 6 godzin opóźnienia

W wyniku obu wypadków doszło do poważnych opóźnień w ruchu pociągów na odcinku od Poznania do granicy z Niemcami. Niemal 6 godzin opóźnienia miał pociąg EC 49 z Berlina do Warszawy, który w Poznaniu powinien pojawić się chwilę przed 17 dojechał około godziny 22:30.