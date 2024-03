Tragiczny wybuch na Dębcu wstrząsnął Poznaniem. Tak teraz wygląda miejsce po kamienicy. Mamy zdjęcia

Rozpoznawana sprawa z pewnością nie była typowa. Rzadko zdarza się, by jednemu sprawcy zarzucono jednocześnie i przypisano zabójstwo aż pięciu osób, a do tego usiłowanie zabójstwa 34 kolejnych. Ponadto niewątpliwie też ewenementem na naszą skalę jest to, że w wyniku działania sprawcy doszło do wybuchu gazu i zawalenia kamienicy w centrum Poznania