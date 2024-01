Tragiczny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zginęli mieszkańcy powiatu kaliskiego, w tym 4-letnia dziewczynka

W sobotę, 13 stycznia, doszło do wypadku na S5 w Osówcu (gmina Sicienko).

- Zderzyły się osobowy opel z busem. Oplem jechał 69-latek. To on spowodował wypadek, ponieważ wjechał na drogę ekspresową S5 pod prąd. Policja zauważyła go i jechała za nim, ale on przyspieszył i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym busem. Kierowca opla zginął na miejscu – informuje portal bydgoszcz.naszemiastop.pl