Tragiczny wypadek na Torze Poznań. Prokuratura umorzyła śledztwo Nicole Młodziejewska

Uznano, że do śmierć pokrzywdzonego nikt się nie przyczynił i nie miał wpływu na przebieg zdarzeń Adam Jastrzębowski

To koniec śledztwa w sprawie tragicznego wypadku na Torze Poznań, do którego doszło w lipcu ubiegłym roku. Prokuratura postanowiła je umorzyć, twierdząc, że nikt nie przyczynił się do śmierci 51-letniego mężczyzny.