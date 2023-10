Tramwaj, który trafi do stolicy Bośni i Hercegowiny, będzie testowany w Poznaniu

Nowy tramwaj na ulicach Poznania

– Poznań został wybrany na miejsce testów ze względu na rozbudowaną, specjalistyczną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie większości wymaganych prób na terenie samej zajezdni Franowo. Tor testowy umożliwiający rozpędzenie pojazdu do 50 km/h jest tutaj dużym atutem — powiedziała Marta Jarosińska, dyrektorka ds. Komunikacji i Marketingu w polskim oddziale Stadlera w rozmowie z TransportPubliczny.

Tramwaj posiada 79 miejsc siedzących oraz 100 stojących. 3-członowy pojazd, którego długość to 31 metrów, przed transportem do stolicy Bośni i Hercegowiny przejdzie w Poznaniu niezbędne testy. W zajezdni Franowo odbędą się testy dynamiczne, które potem przeniosą się do bardziej centralnych rejonów miasta.