Trans Pride Poznań 2024: Marsz Równości Osób Transpłciowych przeszedł przez Poznań. "Chcemy żyć w zgodzie ze sobą". Zobacz zdjęcia

– Dzień Widoczności to miejsce spotkań. Osoby transpłciowe mogą tu poznać inne osoby transpłciowe. Szczególnie ważne jest to dla młodych osób z małych miejscowości, z dawnych “stref wolnych”, którzy nie mają w swoim otoczeniu społecznym często nikogo jawnie transpłciowego. Z myślą o takich gościach uruchomiliśmy już rok temu program stypendialny, dzięki któremu do Poznania dotarło kilkadziesiąt młodych osób z różnych zakątków kraju