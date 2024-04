Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Gdzie warto iść w weekend 27 - 28 kwietnia. 3 najciekawsze trasy

Trasy nordic walking w woj. wielkopolskim

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 kwietnia w woj. wielkopolskim ma być od 6°C do 19°C. Nie powinno padać. W niedzielę 28 kwietnia w woj. wielkopolskim ma być od 8°C do 22°C. Nie powinno padać.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. wielkopolskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: