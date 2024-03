Trasy rowerowe w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. wielkopolskim ma być od 10°C do 22°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Gdzie Rudka wpada do Krzny Początek trasy: Dobrzyca

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 116 m Rowerzystom trasę poleca Sowa.jakub1

Niespełna 8 km przejażdżka do ujścia rzeki Rudka do rzeki Krzna. Świetne miejsce na piknik nad Krzną (wiosną, latem może być za wysoka trawa). Powrót ścieżką gruntową wzdłuż torów. Pogoda była dziś wyborna, cały dzień słoneczko i letnia temperatura.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sochaczew - Karpaty - Metro Wilanowska Początek trasy: Borek Wielkopolski

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,05 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 2 689 m

Suma zjazdów: 2 683 m Klub_Eskapada poleca tę trasę rowerzystom Trasa długa. Przejazd przez Puszczę Kampinoską, jak zawsze nie jest łatwy, sporo piasków. Tym razem szlak wiódł dodatkowo przez Karpaty - urokliwe, ale bardzo trudne, bo do piasków doszły jeszcze spore wzniesienia. Wdrapanie się z rowerem po piasku może być sporym wyzwaniem. Dodatkowo - zjazd też nie jest łatwy, bo jest sporo korzeni. Dalej już trochę łatwiej. Trzeba zawsze szukać wyjeżdżonej ścieżki obok piaszczystej drogi - zazwyczaj takowa jest i można nią spokojnie przejechać. Wycieczkę można zakończyć przy Metrze Młociny (wtedy trasa ma ok. 70 km) i to w zupełności wystarczy na trudną wycieczkę po naszej pięknej puszczy :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PIASTOWSKI TRAKT ROWEROWY Początek trasy: Swarzędz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 395 m Robert.luxa poleca tę trasę Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Leśne klimaty Początek trasy: Dobrzyca

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,08 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 629 m Sowa.jakub1 poleca tę trasę Fajna trasa na popołudniową krótką przejażdżkę. Fragment t biegnie żółtym szlakiem rowerowym z Czosnówki do Krasówki przez leśnictwo Rudka. Na trasie przejeżdżamy mostem śródleśną rzeczkę - Rudkę.

Dziś pogoda była super, słonecznie, choć trochę wietrznie. W lesie jednak nie odczuwało się tego wiatru. Przyroda powoli budzi się do życia, w końcu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ciekawe podlasie 1 Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 20 m

Suma podjazdów: 75 m

Suma zjazdów: 75 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Maja121212 Dawny park dworski Terebela Ludwinów zespół dworski

3.Stara Bordziłówka cmentarz Zespół dworski droblin

5.Bukowice cerkiew unicka Bukowice wiatrak Nosów -wiatrak i cerkiew Nosów dwór Leśna klasztor

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Biała Podl.-Serpelice Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 72 m Trasę dla rowerzystów poleca Adi1210 Trasa przejazdowa z Białej Podlaskiej do letniskowej miejscowości Serpelice położonej w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".Na całości asfalt o różnej jakości.Trasa łatwa tylko pod koniec przed samymi Serpelicami zjazd ze stromej góry.Polecam.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pabianice-Wymysłów-Poleszyn-Orpelów Początek trasy: Kalisz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 1 720 m

Suma zjazdów: 1 732 m Karnik poleca tę trasę Piękna trasa na niedzielną przejażdżkę. Praktycznie cała droga jest twarda, nieliczne kilkudziesięciometrowe odcinki piasku nie stanowią problemu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Geopark - nieczynna kopalnia Babina Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m Taz77 poleca tę trasę rowerzystom

To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem. Po naszej stronie na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa usytuowana była kiedyś kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj mamy pięknie zrewitalizowany park z masą ścieżek dydaktycznych, zachowanymi upadowymi (skośne szyby) oraz wiele punktów widokowych i wieża obserwacyjna. Jeziorek łącznie jest 26 (dostępnych z siodełka bez spiny 12) każde w innym kolorze, PH wody waha się w granicach od 2,4 do 3,7 max. Jak ktoś latał na chemię to wie że to odczyn kwaśny. O tym jak smakuje i boli przekonałem się osobiście przy źródle wód zażelaźnionych (PH 2.4) powiem krótko nie polecam nawet przemywać dłoni w np pięknym jeziorku turkusowym (przekonasz się za kilka godzin). Trasa którą jechaliśmy po geoparku prowadzi po starych nasypach byłej kolejki kopalnianej. Na każdej znajdują się co najmniej dwa miejsca do odpoczynku z punktrm widokowym.

Wieża stoi przy jeziorku "afryka" nazwa wzięta z powodu jego kształtu Woda w nim ma PH 3.7 i ma kolor brązowy.

W zasadzie więcej nie ma co tłumaczyć tylko należy się udać i pokręcić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Turek "ZDROJKI" Trasa nr 5 piesza (żółty 1) Początek trasy: Poniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,42 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 630 m Zygonm poleca tę trasę Ścieżka dydaktycznej ZDROJKI nr 5 oznaczona na przewodnikach kolorem żółtym. Trasa idealna na niedzielny popołudniowy spacer lub krótką jazdę rowerem.

Początek z parkingu leśnego nr 1-przy szosie do Władysławowa. Trasa łatwa, malownicza, w terenie leśnym. Wejście na Górę Grebera, w połowie trasy-na wzniesieniu Konstantynów-punkt widokowy na miasto.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ziemiański Szlak Rowerowy Początek trasy: Poznań

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 242,22 km

Czas trwania wyprawy: 27 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 799 m

Suma zjazdów: 796 m Rattusnorvegicus poleca tę trasę rowerzystom ZIEMIAŃSKI SZLAK ROWEROWY Dystans: 245 km (Mosina - Kościan - Leszno - Rawicz - Gostyń - Krzywiń - Słonin).

Trudność: od gładkiego asfaltu po piaszczyste, błotniste lub kamieniste "odcinki specjalne".

Oznakowanie: jednolicie zielone, zgodne ze standaryzacją PTTK.

Początek szlaku: Mosina, u zbiegu szos Mosina - Rogalin oraz Mosina - Puszczykowo.

Koniec szlaku: Słonin lub Zaorle - w zależności od wybranego wariantu szlaku Ziemiański Szlak Rowerowy jest najbardziej "wielkopolską" trasą rowerową w całym Wielkopolskim Systemie Szlaków Rowerowych. To tutaj obejrzycie wiele ziemiańskich dworków i stadnin konnych oraz zabytkowych kościołów i klasztorów. Będziecie mieć okazję odwiedzić jedyny w swoim rodzaju skansen filmowy, a nawet przejechać się drezyną lub kolejką parkową. Jako słodki deser polecamy Szlak Miodowy"¦

MOSINA - najważniejszy węzeł szlaków rowerowych na południe od Poznania. Ciekawe muzeum w dawnym budynku bożnicy, kościół św. Mikołaja z lat 1852-54, dwór z II poł. XIX w. W czasie Wiosny Ludów (1848 r.) Mosina przez kilka dni pełniła funkcję stolicy niepodległej Polski. Stacja PKP. RACOT - patrz: opis zdjęcia KOŚCIAN - od 1400 r. największe - po Poznaniu - w całości ufortyfikowane miasto w Wielkopolsce (szlak prowadzi plantami, wiodącymi wzdłuż tzw. kanału ulgi, okrążającego najstarszą część miasta - widoczne pozostałości średniowiecznych murów). Warto zobaczyć: Rynek z ratuszem z końca XVIII w. (wewnątrz Muzeum Regionalne), gotycki kościół farny NMP Wniebowzietej z XIV w., gotycki kościół św. Ducha z XV w., dwa zabytkowe wiatraki.

OSIECZNA - popularna miejscowość wypoczynkowa nad jez. Łoniewskim. Poreformacki zespół klasztorny oo. Franciszkanów: późnobarokowy kościół św. Walentego z XVIII w., barokowy klasztor z XVII w. Nieopodal - późnogotycki kościół św. Trójcy z XVI w., przebudowany w stylu barokowym.

LESZNO -silne centrum protestantyzmu i sukiennictwa Warto zobaczyć: harmonijny stylowo barokowo-klasycystyczny ratusz, interesujące kościoły: katolicką, gotycką kolegiatę św. Mikołaja, dawny ewangelicki kościół św. Krzyża, późnogotycki, katolicki kościół św. Jana - przebudowany z dawnego zboru braci czeskich. Dawna synagoga z XVII w. z interesującymi zbiorami. Ciekawa oferta dla miłośników rekreacji: aquapark "Akwawit", stadion z torem żużlowym, lotnisko szybowcowe oraz niewielki ogród zoologiczny. RYDZYNA - okazały, istniejący już w średniowieczu zamek, zupełnie zniszczony w 1945 r. Odbudowany dopiero w 1989 r. Obecnie mieszczą się tutaj: hotel, restauracja, centrum szkoleniowe oraz sale bankietowe. Świetnie zachowane barokowe założenie urbanistyczne rynku i przyległych uliczek. Rokokowy kościół parafialny z poł. XVIII w. RAWICZ - w miejscu likwidowanych murów powstały wspaniałe planty, porównywalne z krakowskimi - obecnie wiedzie nimi znakowana trasa turystyczna. Warto zobaczyć: barokowy ratusz z poł. XVIII w. z pierwszym w Polsce piorunochronem, wewnątrz: Muzeum Ziemi Rawickiej, kościół parafialny św. Andrzeja Boboli z pocz. XIX w. W Rawiczu znajduje się więzienie o zaostrzonym rygorze.

GOLEJEWKO - hodowla koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej. Zachowany zespół pałacowo-parkowy Choińskich z XVII w. Tutaj - bogaty zbiór pojazdów konnych. PAKOSŁAW - klasycystyczny zespól pałacowo-parkowy z końca XVIII w. Neogotycki kościół z 1899 r. z portretami trumiennymi i blachami herbowymi rodu Zakrzewskich. TUREW - barokowy zespół pałacowo-parkowy Chłapowskich z XVIII w. Stacja badawcza Zakładu Biologii Leśnej i Rolnej PAN.

KRZYWIŃ - najmniejsze miasto w Wielkopolsce (ok. 1500 mieszkańców). Pierwotnie własność benedyktynów z pobliskiego Lubinia. Gotycki kościół św. Mikołaja z przełomu XV/XVI w. LUBIŃ - patrz: opis zdjęcia CICHOWO - modna wieś letniskowa nad jeziorem o tej samej nazwie. Największa atrakcja to skansen filmowy Soplicowo, powstały w 1999 r. na bazie dekoracji z planu filmowego Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. GOSTYŃ - tradycje mieszczańskie Gostynia sięgają 1278 roku - czasów Przemysła II, co widać po dobrze zachowanym, średniowiecznym układzie urbanistycznym. Warto zobaczyć: późnogotycki kościół farny św. Małgorzaty z XV w. Prywatne Muzeum Starych Pojazdów.

GŁOGÓWKO - patrz: opis zdjęcia PŃPOWO - od 1136 r. posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. Wieś znana z hodowli koni rasy wielkopolskiej. Gotycki kościół św. Jadwigi z XV w. z charakterystyczną wieżą, przypominającą obronny zamek. Nieopodal zespół pałacowy Mycielskich z 1780 r. JUTROSIN - patrz: opis zdjęcia

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.