Trener Warty Poznań Dawid Szulczek bliski zmiany klubu! "Angaż jest na ostatniej prostej"

Dawid Szulczek nowym trenerem Cracovii?

Fatalne wieści dla skrzydłowego Kolejorza. W tym sezonie już go nie zobaczymy

Sam trener Szulczek, ani klub nie potwierdzili tych informacji. Jednak wiele razy z przedmeczowych, czy pomeczowych rozmów z 34-letnim szkoleniowcem można było wywnioskować, że to może być jego ostatni sezon w Warcie Poznań. Tak było w jednej z ostatnich rozmów na antenie Canal+ Sport, kiedy to opiekun warciarzy nie mówił o żadnych konkretach, związanych z przedłużeniem jego kontraktu, który z końcem czerwca dobiega końca.

Bartosz Salamon po roku wraca do kadry. "Dam z siebie wszystko" - mówi kapitan Lecha

Dawid Szulczek przybył do Poznania w listopadzie 2021 roku, zastępując na miejscu szkoleniowca Warty Piotra Tworka. Od tego czasu poprowadził Zielonych w 84 spotkaniach (w tym w 5 meczach Pucharu Polski), zdobywając w ekstraklasie aż 103 punkty. Łączny bilans Szulczka w Warcie to 30 zwycięstw, 22 remisy i 32 porażki. W 2022 roku Zieloni pod jego przewodnictwem zajęli 11. a rok później 8. miejsce w tabeli. Obecnie poznaniacy mają trzy punkty przewagi nad strefą spadkową i do końca sezonu będą walczyć o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.