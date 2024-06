Trzy miejscówki, które trzeba odwiedzić w Wielkopolsce. W dwóch nich straszą dawne właścicielki! Sprawdź ten pomysł na wycieczkę

Wielkopolska poleca się na wycieczki dla całej rodziny

Wielkopolska, z jej bogatą historią i kulturą, oferuje szeroki wachlarz atrakcji dla każdego, kto pragnie odkryć jej sekrety. Planując weekendowe wyprawy, warto włączyć do swojego planu wypraw kilka wyjątkowych miejsc, które stanowią świadectwo historii regionu.

Wielkopolskie zamki i pałace zapraszają

Zamek w Kórniku - historia i tajemnica otoczona ogrodami

Zamek w Kórniku, z jego białymi murami i bogatą historią, to miejsce, które przyciąga nie tylko miłośników przeszłości, ale i tych, którzy szukają wrażeń z dreszczykiem. W sercu Wielkopolski kryje się opowieść o Białej Damie, która według legendy, nadal błąka się po zamkowych korytarzach. Co więcej, zamek ten został uhonorowany miejscem na prestiżowej liście Pomników Historii, co świadczy o jego wyjątkowym znaczeniu kulturowym i historycznym.