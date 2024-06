Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Mechelinki - kierunek idealny dla rodzin z dziećmi oraz na samodzielne wypady OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Atrakcje i charakterystyka MechelinekPlaża i molo: Mechelinki oferują piękną, piaszczystą plażę oraz molo, które jest świetnym miejscem na spacer i podziwianie widoków na Zatokę Pucką. Adrianna Jackowiak Zobacz galerię (14 zdjęć)

Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Kierunek - Mechelinki. Mechelinki to mała miejscowość nadmorska w Polsce, położona na północ od Gdyni, w województwie pomorskim. Jest częścią gminy Kosakowo. Mechelinki są znane ze swojego uroku i spokojnej atmosfery, co czyni je popularnym miejscem wypoczynku zarówno dla turystów, jak i mieszkańców okolicznych miast. Zapraszamy do galerii zdjęć, być może Mechelinki przypadną Wam do gustu. Polecamy tę miejscowość dla rodzin z dziećmi!