Obszar Rabowice w godz. 08:00 - 12:00 Rabowice: ul. Olszynowa 1, 2, 4, 6, od 5 do 61 nieparzyste, dz. 9/8, dz. 42/1, dz. 49/2. Obszar Poznań Nowe Miasto w godz. 08:30 - 11:30 Poznań: ul. Ostrowska 348, 350, 356, 358, 360, 362, 378, 380, od 351 do 379 nieparzyste, 379A, ul. Krzywoustego 121 (Orlen). Obszar Poznań Stare Miasto w godz. 08:30 - 12:30 Poznań: ul. Huby Moraskie od 20 do 28 parzyste, 23B, od 25 do 31 nieparzyste, ul. Rumiankowa 130, 132, 134. Zobacz dalej -->

Pixabay