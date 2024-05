Tu są kościół i plebania z serialu "Ojciec Mateusz". I nie jest to Sandomierz. Zobaczcie zdjęcia! [6.05.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Sporo scen serialu "Ojciec Mateusz" kręcona jest w Sandomierzu.To uliczkami Sandomierza na rowerze przemierza ojciec Mateusz. Dzięki temu możemy podziwiać piękny sandomierski Rynek i ratusz. To na ulicach Sandomierza realizowane są sceny pościgów. Swoje 5 minut miały również lokale gastronomiczne na Starym Mieście. Ekipa filmowa lubi wpadać na kawę i naleśniki do Cafe Mała przy ulicy Sokolnickiego. Często w serialu występuje też kawiarnia Kordegarda. W Sandomierzy nie brakuje przyjezdnych, którzy chcą zwiedzać miasto śladami bohaterów filmu. Najbardziej chcieliby zobaczyć kościół i plebanię.Zobaczcie, jak wyglądają dziś plebania i kościół z serialu "Ojciec Mateusz".

Wiemy, gdzie znajduje się kościół i plebania z serialu "Ojciec Mateusz". I nie jest to Sandomierz. Gros scen do kultowego serialu TVP 1 "Ojciec Mateusz" kręcona jest w Sandomierzu. Miasto w filmie jest wspaniale wyeksponowane. Serial sprawił, że Sandomierz jest jeszcze chętniej odwiedzany przez turystów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że część scen powstaje w Warszawie i pod Warszawą. Zobaczcie, co odkrył ze swoją rodziną Sławomir Szeliga z Inowrocławia.