Tu w Poznaniu oddasz niepotrzebne rzeczy! Możesz pozbyć się kłopotu i pomóc innym

Gdzie w Poznaniu oddać niepotrzebne rzeczy?

Zamiast wyrzucać lepiej komuś oddać. Poznaniacy dobrze o tym wiedzą, dlatego w naszym mieście znajdziemy kilka ciekawych miejsc, które przyjmują niepotrzebne przedmioty i ubrania. Jedne z nich działają na zasadzie sklepu charytatywnego - pieniądze za sprzedane przedmioty trafiają do wybranych organizacji pozarządowych, z innych możemy zabrać rzeczy bezpłatnie.

Ważne, by wybierając się do punktu pamiętać o dwóch najważniejszych zasadach. Są to:

dobry stan - ważne, żeby nie przynosić brudnych, zniszczonych ubrań, zabawek i zepsutych sprzętów,

umiar - ważne, żeby nie przynosić zbyt wielu rzeczy na raz.

Czytaj też: Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Znowu wróciła na nie moda!

Każde miejsce ma swój odrębny regulamin, dlatego warto też wcześniej się z nim zapoznać. Co to za miejsca? Ich opisy prezentujemy w naszej galerii! Tu w Poznaniu możesz oddać niechciane ubrania i przedmioty: