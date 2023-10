Tyle są warci najlepsi piłkarze Warty Poznań. Oto najnowszy ranking!

Warta Poznań rozgrywa właśnie czwarty sezon po powrocie do ekstraklasy w 2020 roku. Szczególnie w swoim pierwszych rozgrywkach Zieloni zaimponowali. Po fatalnej jesieni z oczywistego kandydata do spadku stali się rewelacją wiosny i zabrakło im naprawdę niewiele, by awansować do europejskich pucharów.