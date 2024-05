Tym osobom mogą zaszkodzić czereśnie. Przy tych chorobach lepiej ich nie jeść

Czereśnie to bomby witaminowe. To bogate źródło witamin z grupy B, a także witaminy A, C, E i K. Owoce te składają się w 80% z wody dzięki czemu są orzeźwiające i niskokaloryczne.

Warto sięgać po czereśnie bo bardzo dobrze wpływają na zdrowie naszej skóry, ale również zmniejszają ogólnoustrojowy stan zapalny organizmu, pomagają zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób, a wśród nich: