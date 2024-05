Oto, kiedy należy jeść truskawki. Osoby z tymi chorobami powinny jeść truskawki Justyna Trawczyńska

Choć truskawki to zdecydowanie jeden z najpyszniejszych owoców uprawianych w naszym kraju to nie każdy może po nie sięgać. Jest szereg przeciwwskazań do jedzenia tych owoców. Warto jednak wiedzieć, że przy niektórych chorobach są wręcz wskazane. Zobaczcie, kiedy warto włączyć je do diety chorego.