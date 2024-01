Tym osobom nie będzie przysługiwał zwrot z podatku w 2024 roku. Oni nie skorzystają z ulg OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Choć ulgi podatkowe dają nam wiele możliwości na otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego to jest kilka wyjątków, które sprawią, ze nie każdy może liczyć na dodatkowe pieniądze na koncie. Zebraliśmy dla Was kilka sytuacji, w których nie otrzymamy zwrotu z podatku w2024 roku. Zobaczcie, jakie to przypadki.