Takie kwoty zwrotu z podatku dostaną emeryci w 2024 roku. Oto wyliczenia

W minionym roku wszyscy uprawnieni emeryci odebrali trzynastą emeryturę w wysokości 1 588,44 zł. Osoby z najniższymi świadczeniami (do 2900 złotych netto) mogli liczyć jeszcze na czternastą emeryturę w maksymalnej wysokości 2202,50 zł netto. Osoby z emeryturami do 5600 złotych netto otrzymali świadczenie w niższej kwocie, dzięki zasadzie złotówka za złotówkę.

Zwrot z podatku za 2023 roku otrzymają seniorzy, których emerytury wynoszą do 2,5 tys. złotych.

Tyle zwrotu dostaną seniorzy w 2024 roku

Na pieniądze w ramach zwrotu z podatku będziemy czekać do 45 dni jeśli złożymy zeznanie przez Internet i do 90 dni jeśli naszego rozliczenia dokonamy drogą tradycyjną. Jeśli chodzi o zwroty do 5 tys. złotych urząd skarbowy zapewnia że zwroty mogą trafić na konta podatników już w kilka dni.