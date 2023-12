Tymczasowy dom dla kejterka szansą na nowe życie? "To bezpieczna przystań"

Domy tymczasowe są często ratunkiem oraz szansą na nowe, lepsze życie dla kejtrów, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują czasu na znalezienie prawdziwego domu. To swego rodzaju pomost między schroniskiem a adopcją.

– Dom tymczasowy można oczywiście traktować w kategorii miejsca, ale dla nas jest to bezpieczna przystań, do której trafia bezdomny pies - najczęściej ze schroniska, ale także z domu, w którym opiekun zmarł lub nie jest w stanie się nim zajmować. Trwa wówczas proces adaptacji do nowych warunków, np. życia w mieście czy bliskiej relacji z człowiekiem. Wspólnie przygotowujemy psa do adopcji