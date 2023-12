Zwierzę to nie prezent. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wstrzymało adopcje

- dodaje.

Częsty jest brak świadomości na temat kłopotów, które może sprawiać nowy podopieczny. Powoduje to, że ludzie posuwają się do porzucenia zwierzaka.

- Jeżeli chodzi o psy, to spacerki, karmienie i pielęgnacja to jedynie podstawowe obowiązki. Zwierzęta ze schroniska prezentują często jakieś problemy oraz traumy. Na przykład nie potrafią zostawać same w domu, co naprawdę spędza sen z powiek właścicieli. Oprócz tej podstawowej opieki zwierzęta potrzebują dodatkowego wsparcia, często też behawiorysty. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, co dopiero robiąc to wszystko na hura na święta