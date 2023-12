"Gwiazdor zawsze przyjdzie". Seniorzy z Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu dostali prezenty i opowiedzieli o świętach

– opowiada pani Maria.

- Jak usłyszałam o liście do św. Mikołaja w poprzednim roku, to myślałam, że to żart, że mamy sobie coś tam napisać. Żartowałam, że jest trochę tak jakbyśmy byli z powrotem w przedszkolu. Okazało się, że rzeczywiście trzeba było pomyśleć, co się potrzebuje. Dostałam koszulkę, perfumy, obrazek na ścianę, słodycze i jeszcze jakiś dodatek