Prasówka 30.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Oto Adrianna Eisenbach z "Królowych życia". Tak najbardziej wytatuowana Polka wygląda na seksownych zdjęciach [30.03.2024] Kim tak naprawdę jest Adrianna Eisenbach? Ta wyjątkowa osobowość zyskała rozgłos dzięki udziałowi w kultowym programie "Królowe życia" na antenie TTV. Choć jej pobyt na ekranach nie był długi, pozostawiła trwałe wrażenie wśród widzów. Trudno też zapomnieć o najbardziej wytatuowanej kobiecie w Polsce. Zobaczmy, jak Adrianna Eisenbach prezentuje się na odważnych zdjęciach.

📢 "Niekończąca się opowieść" - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "NeverEnding Story". Mamy aktualne zdjęcia! [30.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"?

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne życzenia na Wielkanoc 2024. Oto najlepsze śmieszne życzenia, wierszyki i SMS-y wielkanocne. Zobacz i wyślij bliskim na święta Prezentujemy śmieszne życzenia na Wielkanoc 2024. Chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim bliskim i znajomym? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - śmieszne, zabawne, rymowane, wierszyki i SMS-y. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne!

📢 "Sanatorium miłości 6". Oto Ryszard z Krakowa. "Jak to na mnie spadnie, to będę zadowolony" [30.03.2024] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego. 📢 Maciek z serialu "Klan" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [30.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Oficjalne, biznesowe i poważne życzenia na Święta Wielkanocne 2024. Sprawdź i wyślij piękne życzenia klientom lub pracownikom Już czas na życzenia firmowe na Wielkanoc 2024. Masz firmę i chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim pracownikom? A może chcesz złożyć życzenia na Wielkanoc swoim partnerom i klientom? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - oficjalne, poważne, firmowe, służbowe i biznesowe. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne! 📢 Magdalena Różczka - tak wygląda jej córka, Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [30.03.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Rolnik szuka żony znów na antenie TVP1. Sprawdź, kto wystąpi. Mamy zdjęcia! [30.03.2024] W najbliższą niedzielę, o godzinie 21.20, na antenie TVP 1 rozpocznie się nowa, emocjonująca przygoda z kultowym programem "Rolnik szuka żony". Tegoroczna, 11. edycja zapowiada się niezwykle interesująco, wypełniona nowymi postaciami i fascynującymi historiami. Spodziewajmy się wielu niespodzianek i wzruszających momentów w niedzielnym programie. 📢 Jaja jak berety! Oto najlepsze memy o Wielkanocy. Zobacz zabawne wielkanocne obrazki i spędź Wielkanoc 2024 na wesoło Wielkanoc w 2024 roku wypada 31 marca. W sieci można znaleźć wiele memów dotyczących Świąt Wielkanocnych. Zobaczcie najlepsze z nich - na pewno się uśmiejecie! Internauci żartują przede wszystkim z typowej dla tych świąt jajecznej diety, ze spotkań rodzinnych przy wielkanocnym stole, z malowania jajek i z koszyczków. Sprawdźcie!

📢 Chuck Norris - tak wygląda jego syn, Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! [30.03.2024] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 Dagmara Kaźmierska - tak wyglądała w młodości "Królowa życia", uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia! [30.03.2024] Dagmara Kaźmierska to gwiazda kultowych programów "Królowe życia", "Dagmara szuka męża" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Celebrytka w przeszłości usłyszała zarzuty handlu ludźmi, kierowania grupa przestępczą i stręczycielstwa. Po wyjściu z więzienia postanowiła zmienić swoje życie. Dziś jest gwiazdą telewizji i internetu. Zobaczcie, jak wyglądała w młodości. Mamy zdjęcia!

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [30.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [30.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami! 📢 Kamila Baar na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [29.03.2024 r.] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [30.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [30.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [30.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka niedawno skończyła 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [30.03.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka niedawno skończyła 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodziła 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [30.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [30.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Wiemy, kim jest Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [30.03.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia! 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [30.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto 20 nastoletnich finalistek Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Zobacz zdjęcia najpiękniejszych nastolatek Wielkopolski! Już 5 maja w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem odbędzie się Gala Finałowa Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Do finału konkursu przeszło 20 nastoletnich uczestniczek - korona oraz tytuł najpiękniejszej nastolatki Wielkopolski już niedługo trafi do jednej z nich. Zobacz zdjęcia finalistek!

📢 Skatowany noworodek w poznańskim szpitalu. To kolejny taki przypadek w tym roku! Prokuratura z Gorzowa stawia rodzicom zarzuty 22-dniowy noworodek trafił do poznańskiego szpitala neurochirurgicznego w ciężkim stanie ze szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Lekarze podejrzewali pobicie. Prokuratura dziś postawiła zarzuty znęcania się oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała rodzicom dziecka. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

📢 Wiemy, kim jest Stefan z "Sanatorium miłości 6". Dzieci są dla niego całym światem [29.03.2024 r.] Stefan z Szemud postanowił wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości", bo szuka bratniej duszy. Chciałby mieć przy sobie kobietę. Byłby w stanie dla niej zrobić wszystko. Dziś całym światem są dla niego dzieci i wnuki. Poznajcie bliżej Stefana z "Sanatorium miłości". 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Oto nowe mieszkania komunalne w Poznaniu. Tak będą mieszkali ich lokatorzy. ZKZL wyremontował zabytkową kamienicę. Miasto wyremontowało zabytkową secesyjną kamienicę przy placu Bernardyńskim. Powstało tam 51 nowych mieszkań komunalnych. Już po świętach Wielkanocy rozpocznie się zasiedlanie obiektu. Przy okazji remontu zlikwidowano piece kaflowe, a w budynku zainstalowano ogrzewanie gazowe. Remont kosztował blisko 16 mln zł. 📢 Pomagała chorym siostrzeńcom przez 50 lat, teraz każą jej się wynieść z domu "Słupecka mafia okradła nas z 50 lat życia i pieniędzy, za 50 lat opieki nad chorymi dziećmi dzisiaj na ulicę" – baner z takim napisem widnieje przed jednym z domów przy ul. Żeromskiego w Słupcy. Do 31 marca obecnego roku dom należał do rodziny pani Lucyny, jednak wraz z końcem miesiąca musi ona oddać kluczę do budynku, w który przez ostatnie pół wieku wkładała pieniądze i przede wszystkim swoje zdrowie, gdy opiekowała się zamieszkałymi tam siostrzeńcami z niepełnosprawnościami. Nieruchomość niedługo przejmą opiekunowie prawni dwóch siostrzeńców - mieszkańców DPS w Strzałkowie, gdyż ze względu na ubezwłasnowolnienie spadkobierców mają takie prawo. Pani Lucyna nie godzi się na to, chce aby dom został w rodzinie, by chociaż na święta jej siostrzeńcy mogli wrócić do miejsca, w którym się wychowali.

📢 Oto Stanisław z "Sanatorium miłości 6". Rozwiódł się po 30 latach małżeństwa Stanisław z Kenmare w Irlandii przybył do "Sanatorium miłości 6" z nadzieją na nowe doznania i, być może, znalezienie miłości. Jego historia jest zaskakująca i pełna determinacji do zmiany. Poznajcie bliższej Stanisława z szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia! 📢 Życzenia wielkanocne 2024: Oto śmieszne obrazki, kartki i wierszyki. Wybierz życzenia na Wielkanoc i wyślij SMS! Wielkanoc 2024: Nie zapomnij wysłać życzeń dla najbliższych, przyjaciół i znajomych. Przygotowaliśmy dla ciebie życzenia wielkanocne, śmieszne obrazki, kartki i wierszyki. Wybierz te, które podobają ci się najbardziej i wyślij je do swoich znajomych oraz bliskich. A wszystko dlatego, że w święta nie powinno brakować uśmiechu! 📢 Kolejne bójki na skwerze w centrum Poznania? Na miejsce wezwano policję Na poznańskim skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata doszło w krótkim czasie do kilku bójek. Ostatnie, o którym udało nam się dowiedzieć, miało miejsce w czwartek wieczorem. Na miejsce wezwano policję.

📢 Dobre wiadomości przed meczem Lecha Poznań ze Stalą Mielec. Trener Mariusz Rumak: "W niedzielę podejmiemy decyzję" Po wyjątkowo długiej, trwającej aż 17 dni przerwie spowodowanej meczami reprezentacyjnymi, Lech Poznań wraca do gry. Przeciwnikiem Kolejorza, który cały czas liczy się w walce o mistrzostwo Polski, będzie groźna Stal Mielec. Okres przygotowawczy był nieco skomplikowany jeśli chodzi o skład, który miał do dyspozycji trener Mariusz Rumak. Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Być może na Podkarpaciu zobaczymy w końcu Mikaela Ishaka. Decyzja zostanie podjęta przed samym wyjazdem na mecz.

📢 Krzyżowanie, korowód kościotrupów, rakieta w kształcie gołębia i inne szokujące tradycje wielkanocne na świecie Wielkanoc nieodłącznie kojarzy nam się z malowaniem jajek czy święceniem potraw. Na świecie jednak jest wiele tradycji, które mogą budzić wiele kontrowersji... Zobacz w galerii!

📢 Kandydat na radnego zarzuca miastu rozrzutność przy organizacji Impact Poznań. Bilet kosztuje 6900 zł netto! "Impreza dla milionerów" Obecnie jesteśmy w miejscu, gdzie miasto ścina kasę na podpaski i tampony w poznańskich szkołach, a wypłacimy honorarium Michelle Obamie, która tu przyleci – mówi Kacper Nowicki, który jest oburzony wydatkami miasta. Kandydat na radnego mówi wprost: to wspieranie z publicznych pieniędzy imprezy dla milionerów. Miasto odpowiada: to dla nas ogromna szansa na rozwój i rozpoznawalność miasta na arenie międzynarodowej. 📢 Tak mieszkają Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 Dramatyczny stan pawilonu zoo w Poznaniu. "Cudem nie doszło do wypadku śmiertelnego". Ogród żąda prawie 300 tys. zł od wykonawcy! Pękające ściany, odpadający tynk oraz wypadająca szyba. Pawilon dla żyraf i nosorożców, raptem trzy lata od otwarcia, wymaga wielu napraw. Poznańskie zoo oczekuje prawie 300 tys. zł od wykonawcy, który twierdzi, że prace wykonano poprawnie. Ogród rozważa wejście na drogę sądową z firmą Agrobex.

📢 Uzbrojona policja wkroczyła do poznańskiej galerii Malta. Sprawdź zdjęcia z wyjątkowej akcji! Uzbrojeni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wkroczyli do galerii Malta. Właściciel obiektu zezwolił na ćwiczenia na terenie budynku, który niebawem zniknie z mapy naszego miasta. Zobacz zdjęcia z treningu poznańskiej policji. 📢 Motor Show 2024 w Poznaniu: Te targi zawsze przyciągają ogromne tłumy na MTP! Organizatorzy show zapowiadają wiele nowości. [Zdjęcia] Poznań Motor Show 2024 to wydarzenie dla wszystkich fanów motoryzacji. Najnowsze auta i motocykle dosłownie na wyciągnięcie ręki! Organizatorzy odkrywają karty, przedstawiając tegoroczne nowości. Na wydarzeniu po raz pierwszy pojawią się auta marki Tesla, a uczestnicy będą mieli okazje wspólnie się pościgać.

📢 Toalety na Starym Rynku w Poznaniu są nieczynne, choć Jacek Jaśkowiak twierdzi inaczej. Czy i gdzie w mieście można skorzystać z ubikacji? Mimo że Stary Rynek został oddany do użytku, to znajdujące się na nim toalety wciąż są nieczynne - informuje PIM. Prezydent Jacek Jaśkowiak w debacie w Telewizji WTK zapewniał, że z ubikacji korzystają już osoby niepełnoprawne. - Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie tego obiektu - przekazuje Maja Chłopocka z Poznańskich Inwestycji Miejskich. 📢 Gdzie i kiedy do kościoła w Wielkanoc 2024? Godziny Wigilii Paschalnej i msze rezurekcyjne w Poznaniu Rezurekcja to odprawiana w Wielkanoc w kościołach katolickich procesja, której celem jest ogłoszenie światu informacji o zmartwychwstaniu Chrystusa i wezwanie do udziału w jego triumfie. W wielu poznańskich parafiach jest ona połączona z Wigilią Paschalną, która rozpoczyna się już w Wielką Sobotę wieczorem. Sprawdź godziny rezurekcji w wybranych kościołach w Poznaniu.

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: wierszyki, SMS, zabawne, poważne, krótkie i religijne. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne dla rodziny, znajomych i pracowników. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń. 📢 Pensje w MPK Poznań cały czas rosną. A kierowców i motorniczych wciąż brakuje. Ile można zarobić? Od 1 marca kierowcy i motorniczy MPK Poznań otrzymali podwyżki w wysokości średnio 300 zł brutto oraz podwyżkę premii regulaminowej o 100 zł brutto. To już piąta podwyżka w ciągu ostatnich dwóch lat. Mimo to, wciąż brakuje 90 kierowców. Nie pomagają także ostatnie zmiany w systemie emerytur pomostowych.

📢 10-letnie zadaszenie na pętli Junikowo w Poznaniu już jest remontowane. “Czy za 10 lat będziemy znowu remontowali Stary Rynek?” Zadaszenie pętli tramwajowo-autobusowej Junikowo powstało przy okazji przebudowy trasy tramwajowej na Euro 2012. Tymczasem ZTM musi ją kompleksowo wyremontować. Cała operacja ma potrwać aż pół roku. Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego, stosunkowo nowy obiekt już teraz musi przechodzić kapitalny remont. Winowajca okazała się technologia, w której wykonano poszycie zadaszenia. 📢 Gdzie na obiad w Poznaniu? Oto najlepsze restauracje z kuchnią polską! Te miejsca polecają internauci. Sprawdź koniecznie! Zupa pomidorowa i schabowy z ziemniakami? A może pierogi i kompot? Wszyscy znamy te smaki z dzieciństwa! Choć wiadomo, że najlepsze kopytka robiła babcia, a rosół mamy nie ma sobie równych, to wiele restauracji i barów w Poznaniu oferuje jedzenie tak samo dobre. Gdzie w stolicy Wielkopolski można zjeść najlepsze tradycyjne potrawy? Oto ranking internautów!

📢 Wielkanoc 2024: Najlepsze filmy na święta wielkanocne. Mają szczególne walory religijne. Zobacz galerię Wielkanoc to najważniejsze święto dla katolików. W czasie Wielkiego Tygodnia wierzący przygotowują się duchowo do świąt. Celebrują Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A tym samym odkupienie ludzkich grzechów. Święta wielkanocne coraz częściej są skomercjalizowane i utożsamione z zajączkiem, kolorowymi pisankami i słodyczami. Dla odmiany, w naszej galerii prezentujemy filmy, które mają szczególne walory religijne i w wyjątkowy sposób przedstawiają religijność. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Dekoracje wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Wyjątkowe wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby. Pomysły na jajka na Wielkanoc Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024. 📢 Youtuberka krytykuje znaną markę odzieżową Props z Obornik. Dołączają inne klientki, firma straszy procesem, ale potem... przeprasza W środę, 27 marca na YouTubie pojawiło się video znanej modelki plus size oraz youtuberki, Ewy Zakrzewskiej na kanale Ewokracja. Odcinek w całości został poświęcony marce modowej Props która swoje początki miała właśnie w Obornikach. Dlaczego? 📢 Nocna Droga Krzyżowa w Forcie VII przyciągnęła tłum wiernych. Rozpoczęła się o 4.00 nad ranem! Tradycyjna już w poznańskiej parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Droga Krzyżowa w Forcie VII, rozpoczęła się w Wielki Piątek o godz. 4.00 - w tym roku, odmiennie niż w latach poprzednich, nie padał w nocy deszcz. Za to tak samo - przyciągnęła tłumy wiernych.

📢 Poważny wypadek na DW 194 pod Poznaniem. Dwie osoby trafiły do szpitala Poważny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 194. W czwartek wieczorem zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitala. 📢 Tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki z "Sanatorium miłości 6". "Nie było sielanki" [29.03.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 Michał i Aleksandra Żebrowscy -oto ich dom na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2024] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Msza krzyżma w katedrze w Poznaniu. Ponad trzystu księży odnowiło przyrzeczenia kapłańskie. Zobacz zdjęcia! W Wielki Czwartek, 28 marca, w poznańskiej katedrze odprawiona została msza krzyżma, podczas której abp Stanisław Gądecki pobłogosławił oleje święte służące do udzielania sakramentów. W Eucharystii uczestniczyło ponad 300 kapłanów. 📢 WAŻNE! Tabela wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [28.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku. 📢 Nastoletnie finalistki Miss Województwa Wielkopolskiego 2024 odsłaniają kulisy konkursu! Do finału konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego 2024 dostało się 20 nastoletnich uczestniczek - w tym trzy kandydatki z Poznania. Dziewczyny ze stolicy Wielkopolski podzieliły się swoimi dotychczasowymi wrażeniami i uchyliły rąbka tajemnicy zza kulis.

📢 KWW Społeczny Poznań: "Schody wildeckie symbolem niedogodności w Poznaniu". Padły mocne słowa na temat prezydenta Jacka Jaśkowiaka Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań wraz z jego kandydatem na prezydenta Poznania, Łukaszem Garczewskim podkreślił w czwartek, że ich zdaniem Poznań nie należy do nowoczesnych miast. Wskazano też, że stolica Wielkopolski nie jest odpowiednio przystosowana nie tylko do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale też większej grupy mieszkańców. Padły mocne słowa na temat prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

📢 Tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna zmarł podczas wizyty u fryzjera Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w jednym z zakładów fryzjerskich na terenie ostrowa Wielkopolskiego. 42-letni klient zmarł podczas wizyty. 📢 Policja szuka dwóch mężczyzn. Ukradli puszkę z datkami na schronisko dla zwierząt w Koninie W mediach społecznościowych policjanci z Konina opublikowali wizerunek dwóch mężczyzn, którzy ukradli puszkę z datkami na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Mundurowi proszą o pomoc w ich odnalezieniu.

📢 Oto najlepsze restauracje w Polsce według Pyszne.pl. Która zwyciężyła w Poznaniu i Wielkopolsce? Już po raz dziewiąty rozdano statuetki Pyszne.pl Awards. W tym roku wyróżniono restauracje w aż 34 kategoriach – 12 ogólnopolskich i 22 lokalnych. O tym, kto zwyciężył, zdecydowali użytkownicy serwisu pyszne.pl do zamawiania jedzenia. Oto najlepsze restauracje w Polsce. Zobacz, która zwyciężyła w Poznaniu i Wielkopolsce. 📢 Kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6"? Był związany z Wielkopolską! [28.03.2024] Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika. 📢 Wielkanoc 2024: Święta na wesoło! Oto najlepsze memy i demotywatory Wielkanoc to oczywiście najważniejsze chrześcijańskie święto, ale można na nią spojrzeć także z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze demotywatory i memy o Wielkanocy, kolorowych jajkach, czekoladowych zajączkach oraz oczywiście tradycyjnym myciu okien.

📢 Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus na wesoło. Zobacz najlepsze memy i demotywatory! Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus to dzień, w którym polewamy się wodą. Według tradycji wzajemne oblewanie i okładanie wierzbowymi gałązkami (śmiganie) ma nas oczyścić ze zła. Przede wszystkim to jednak świetna zabawa! Gwarantujemy, że będziecie się świetnie bawić również podczas oglądania najlepszych memów i demotywatorów o lanym poniedziałku. Oto śmigus-dyngus na wesoło!

📢 Oto pociąg Warty Poznań! Zielony skład Kolei Wielkopolskich będzie jeździł też do Grodziska. Wiemy, kiedy i kogo będzie woził. Sprawdź Warta Poznań ma swój pociąg. Koleje Wielkopolskie, które są partnerem klubu, zaprezentowały skład w barwach klubu z Dolnej Wildy. Pociąg punktualnie o godz. 12 wjechał na Dworzec Letni. Będzie on kursował m.in. w dni meczowe Zielonych, którzy grają na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim.

📢 Szykuje się poważna zmiana Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Niektóre mandaty będzie można uchylić Obecnie nie ma możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego, gdy przy jego wymierzaniu funkcjonariusz dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że trzeba to zmienić i zgłasza sprawę do Ministra Sprawiedliwości. Ten przyznaje mu rację. Ale zmiany, które szykuje władza w kwestii karania kierowców, mają być jeszcze większe. Oto szczegóły. 📢 Polacy budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Odbył się pogrzeb byłego wojewody poznańskiego oraz posła Mariana Króla. Zasłużonego Wielkopolanina pożegnały tłumy ludzi. [Zdjęcia] Marian Król, były wojewoda poznański, poseł na Sejm i założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zmarł 15 marca w wieku 84 lat. O jego śmierci poinformował wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W sobotę, 23 marca odbył się pogrzeb zasłużonego Wielkopolanina.

📢 Wielkopolska: 10 miast i powiatów w regionie, w których zarabia się najgorzej! [28.03.2024 r.] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Wyborcze ABC, czyli jak głosować w wyborach samorządowych w Wielkopolsce w 2024 roku W tegorocznych wyborach samorządowych w Wielkopolsce wybierać będziemy 7 prezydentów miast (Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań), 112 burmistrzów, 107 wójtów, członków 31 rad powiatów (ziemskich), 19 rad miejskich, 90 rad miast i gmin oraz 107 rad gmin. Ponadto na terenie naszego województwa wybierzemy 39 radnych do Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. Tam gdzie zajdzie taka konieczność, 21 kwietnia czeka nas druga tura wyborów.

📢 Będzie remont ważnego węzła na autostradzie A2. Wytyczono już objazdy 3 kwietnia ruszy drugi etap remontu nawierzchni na węźle Jordanowo, gdzie autostrada A2 krzyżuje się z ekspresową S3. W związku z pracami zostaną wytyczone objazdy. Zarządca drogi apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 📢 Groźny wypadek w Poznaniu. Wjechał samochodem w kamienicę i uciekł. Pojazd przestawili przechodnie. Zobacz zdjęcia Nietypowy wypadek w Poznaniu miał miejsce około godziny 12 na ulicy Szamarzewskiego. Kierowca srebrnego auta wjechał w ścianę kamienicy, taranując przy tym znak drogowy i uciekł. Miejsce kolizji postanowili posprzątać... świadkowie zdarzenia. 📢 Rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu trwa. Po centrum handlowym zostały ruiny jak z filmu! Zdjęcia Rozbiórka Galerii Malta trwa w najlepsze. Ciężki sprzęt zadomowił się tam na dobre. Na placu rozbiórki zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak aktualnie wygląda teren? Mamy nowe zdjęcia! Sprawdźcie naszą galerię!

📢 One są piękne! Oto finalistki konkursu Polska Miss 30+. O koronę powalczą aż cztery poznanianki. Zobacz zdjęcia wszystkich finalistek Aż cztery poznanianki zawalczą o tytuł Polskiej Miss 30+ w pierwszej edycji tego niezwykłego konkursu piękności. Ta wyjątkowa impreza podkreśla, że piękno i spełnianie marzeń nie mają ograniczeń wiekowych. Zobacz wszystkie finalistki konkursu Polska Miss 30+ w naszej galerii zdjęć. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Kup tani dom od komornika przez internet! Ceny są atrakcyjne. Oto nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy internetowe oferty z najtańszymi domami w województwie wielkopolskim w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i szczegółowe informacje w naszej galerii!

📢 Przy tych chorobach nie powinno się jeść ogórków. Mogą zaszkodzić Ogórki to nie tylko smaczne i zdrowe warzywo. Ich jedzenie ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Działa między innymi przeciwnowotworowo, poprawia pamięć i zdolności uczenia się. Do tego są tanie i nadają się zarówno do jedzenia na surowo jak i po przetworzeniu. A kto nie powinien jeść ogórków? Zobaczcie.

📢 Te znaki zodiaku uznaje się za najmniej mądre. Zobacz, kto jest na liście Inteligencja to najprościej mówiąc łatwość przyswajania i przetwarzania informacji. Choć uznaje się, ze inteligencja jest wrodzona to trzeba nad jej rozwojem pracować. Według horoskopu to czy jesteśmy mądrzy czy nie możemy mieć zapisane w gwiazdach. Zobaczcie, które z dwunastu znaków zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.

📢 Ruszyła kontrowersyjna budowa apartamentów nad Jeziorem Maltańskim. Są już pierwsze fundamenty Tuż przy Termach Maltańskich, z basenem i widokiem na Jezioro Maltańskie - w takich warunkach stanie nowa inwestycja w Poznaniu. Pojawiły się już pierwsze fundamenty a inwestor zapewnia, że wszystkie budynki gotowe będą w drugim kwartale 2026 roku. Jednak inwestycja budzi kontrowersje. O co chodzi? 📢 Tak wyglądała Wielkopolska w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed wielu lat największych miast w województwie wielkopolskim Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci! 📢 Obrońca Lecha Poznań chwalony po spotkaniu Polski z Walią. "Najlepsza zmiana Michała Probierza" Eliminacje reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech 2024 przypominały czasem drogę przez mękę. Ostatecznie Biało-Czerwoni wyszarpali bilet na turniej, pokonując w finale baraży kadrę Walii po rzutach karnych (5:4). Swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył obrońca Lecha Poznań - Bartosz Salamon. Środkowy defensor Kolejorza dokładnie po 365 dniach ponownie zagrał dla naszej reprezentacji, przyczyniając się do awansu. Eksperci nie mieli żadnych wątpliwości, że wpuszczenie "Saliego" na boisko to była świetna decyzja Michała Probierza.

📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat. 📢 Kartki z życzeniami na Wielkanoc 2023. Pobierz za darmo i wyślij smartfonem przez MMS, WhatsApp czy Messengera Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami na Wielkanoc 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon. Pobierajcie, wysyłajcie, sprawcie radość bliskim! 📢 Ciekawostki o księdzu Janie Kaczkowskim. Którego arcybiskupa obawiał się "Johnny"? Tego mogłeś nie wiedzieć W filmie "Johnny" Daniela Jaroszka poznajemy historię Patryka Galewskiego, podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego (w tej roli Dawid Ogrodnik), szefa hospicjum w Pucku. To oparta na faktach historia księdza, którego pokochała niemal cała Polska. Reżyser uchyla widzom rąbek tajemnicy i opowiada, jak wyglądały życie i działalność księdza Kaczkowskiego jako duchownego. W artykule zamieszczamy garść ciekawostek, o których nie dowiadujemy się z filmu lub tych, które zostały niedopowiedziane. Sprawdź, czego mogłeś nie wiedzieć o księdzu Kaczkowskim.

📢 Największe wypadki tramwajowe w Poznaniu. Te najtragiczniejsze wstrząsnęły miastem [ZDJĘCIA] Wypadki tramwajów zdarzają się dużo rzadziej niż te z udziałem samochodów osobowych. Konsekwencje takich zdarzeń są jednak często znacznie poważniejsze, bo bierze w nich udział więcej osób. Przyjrzeliśmy się najpoważniejszym wypadkom tramwajowym, jakie miały miejsce w Poznaniu. O niektórych przez długi czas mówiło się w całym mieście. Najtragiczniejsze zapadały w pamięć. Zobacz w galerii najpoważniejsze wypadki tramwajowe, które na przestrzeni lat zdarzyły się w stolicy Wielkopolski. 📢 Kartki na Wielkanoc DARMO DO POBRANIA z życzeniami wielkanocnymi. Kartki wielkanocne pobierz i wyślij przez Messengera, WhatsAppa, Facebooka Kartki na Wielkanoc 2021 z życzeniami wielkanocnymi. Pobierz kartki ZA DARMO i wyślij życzenia wielkanocne najbliższym. Coraz częściej kartki wielkanocne z życzeniami na Święta zamiast tradycyjną pocztą wysyłamy online - na Facebooku, WhatsAppie czy MMS-em. W ten szczególny czas lubimy wszak dzielić z bliskimi, choć nie zawsze jest to możliwe razem. Pobierz i wyślij piękne kartki na Wielkanoc 2021 już teraz. Będzie to miła niespodzianka! Wybierz najpiękniejszą kartkę na Wielkanoc 2021, bo Święta Wielkanocne to szczególny czas. Poniżej znajdziesz piękne kartki i wzory. Kartki wielkanocne najdziecie w galerii! Wystarczy kilka kliknięć.

📢 Życzenia na Wielkanoc. Zabawne i śmieszne obrazki wielkanocne - wyślij je w formie SMS [WIELKANOC 2019] Przygotowaliśmy dla Was życzenia wielkanocne. Zabawne i śmieszne obrazki wielkanocne na 2019 rok znajdziecie z kolei w naszej galerii. Znajdźcie odpowiednie dla siebie i ślijcie do znajomych i rodziny, np. poprzez SMS. 📢 Wielka Sobota: Spowiedź wielkanocna w Poznaniu. Gdzie? W jakich godzinach? [SPRAWDŹ] Wielka Sobota to ostatni dzień, w którym w poznańskich kościołach dyżurują spowiednicy. Sprawdź, w jakich godzinach kapłani czekają w konfesjonałach.

📢 Poznań: Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Gdzie i w jakich godzinach? [LISTA KOŚCIOŁÓW] Dziś ostatni dzień Triduum Paschalnego. Tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów wielkanocnych w kościołach. Sprawdź, w jakich godzinach możemy przyjść z koszyczkiem do poznańskich świątyń.