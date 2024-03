KWW Społeczny Poznań: "Schody wildeckie symbolem niedogodności w Poznaniu". Padły mocne słowa na temat prezydenta Jacka Jaśkowiaka

KWW Społeczny Poznań zorganizował w czwartek, 28 marca, spotkanie poświęcone przede wszystkim niedogodnościom, z jakimi muszą zmagać się osoby niepełnosprawne w Poznaniu. Konferencja odbyła się przy schodach wildeckich, na ulicy Spychalskiego w Poznaniu.

Głos jako pierwsza zabrała Anna Pieciul, kandydatka do Rady Miasta Poznania.

- Przy tych schodach miała powstać winda dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to symbol tego, co widzimy w całym Poznaniu. Urząd miasta składa obietnice bez pokrycia. Mamy tu wszędzie bariery architektoniczne. Dotyczy to nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także matek oraz osób starszych. To duża grupa osób, które próbują się poruszać po mieście. Na tę niedostępność składa się wiele elementów, między innymi stare tabory, niedostosowane przystanki czy wysokie krawężniki