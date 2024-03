Dramatyczny stan pawilonu zoo w Poznaniu. "Cudem nie doszło do wypadku śmiertelnego". Ogród żąda prawie 300 tys. zł od wykonawcy!

Drastyczny stan pawilonu zoo w Poznaniu

- Obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną pojawiających się usterek

- Jest to konsekwencją wykrytych wad, w tym usterki szyby w części użytkowanej przez żyrafy, której funkcją jest oddzielenie zwiedzających od zwierząt

Dokładnie 12 kwietnia 2022 roku zwiedzający poznańskie Nowe Zoo mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć żyrafy w ich nowym domu – nowoczesnym pawilonie. Koszt tego przedsięwzięcia, które pozwoliło poznaniakom spotkać się “oko w oko” ze zwierzętami wynieść miał ok. 12 mln złotych. Zaledwie po dwóch latach od otwarcia miejsce zostało zamknięte dla zwiedzających.

Żyrafy uciekały w popłochu

Obiekt 21 lutego objęty został nadzorem przez Spółkę PIM, która zajmie się obsługą gwarancyjną inwestycji, by jak najszybciej zdiagnozować przyczyn wszystkich usterek.

- Ogromna szyba, drzwi spadające na żyrafy, sypiące się ściany, tynki. Chciałam, by firmy postawić pod sąd. Tam nie powinno być zwierząt i ludzi. Spękania ścian i zalania przy rozdzielni prądu, wypadające drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

- Kilka tygodni temu wypadła ogromna szyba z ramą, cudem nie doszło do wypadku śmiertelnego

Zoo w Poznaniu żąda prawie 300 tys. zł od wykonawcy

- Nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego budynku zostały zgłoszone przez dyrekcję ogrodu zoologicznego do wykonawcy (firmy Agrobex sp. z o.o.) w ramach trwającej gwarancji

- informuje Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ogród kilkakrotnie wzywał Agrobex do usunięcia stwierdzonych wad, chodzi między innymi o pękającą oraz nadmiernie wycierającą się posadzkę. Ostatecznie władze zoo zdecydowały się na zlecenie napraw innej firmie oraz wysłanie do Agrobexu przedsądowego wezwania do zapłaty łącznie 298 552,57 zł. Na komentarz w sprawie stanu pawilonu poznańskiego zoo nie zdecydował się nowy dyrektor placówki Grzegorz Karolczyk.

- Firma Agrobex odmówiła zapłaty żądanej kwoty wskazując, że posadzka została wykonana prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem

- przekazuje Pietrusik-Adamska, dodając że ogród rozpoczął procedurę związaną z wejściem na drogę sądową z wykonawcą pawilonu.