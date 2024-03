Obrońca Lecha Poznań chwalony po spotkaniu Polski z Walią. "Najlepsza zmiana Michała Probierza" Bartosz Kijeski

Bartosz Salamon dał świetną zmianę w spotkaniu reprezentacji Polski z Walią Szymon Starnawski

Eliminacje reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech 2024 przypominały czasem drogę przez mękę. Ostatecznie Biało-Czerwoni wyszarpali bilet na turniej, pokonując w finale baraży kadrę Walii po rzutach karnych (5:4). Swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył obrońca Lecha Poznań - Bartosz Salamon. Środkowy defensor Kolejorza dokładnie po 365 dniach ponownie zagrał dla naszej reprezentacji, przyczyniając się do awansu. Eksperci nie mieli żadnych wątpliwości, że wpuszczenie "Saliego" na boisko to była świetna decyzja Michała Probierza.