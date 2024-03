Wielki Tydzień kluczowy dla Mikaela Ishaka. Lech Poznań bardzo go potrzebuje

Wiara dodaje mu sił

- Nic na świecie nie jest ważniejsze. W mojej wspólnocie skupiamy się na Piśmie Świętym. Staramy się je poznawać i uczyć się z niego. Centralną postacią jest w nim właśnie Chrystus. To on jest w moim życiu numerem 1

Maszyna do strzelania goli

Z Lechem Poznań wywalczył mistrzostwo Polski, przeżył dwie piękne pucharowe przygody, kiedy przedłużał kontrakt, miał na koncie 92 mecze w niebiesko-białych barwach i 52 gole. W pierwszym sezonie miał trochę problemów zdrowotnych, opuścił 8 meczów, ale gdy zespół przejął Maciej Skorża i intensywność granych przez Kolejorza pojedynków, nie była już taka duża (gdy grał o mistrzostwo, nie rywalizował w pucharach), nie był do dyspozycji tylko w 3 spotkaniach. „Lech Poznań ma nie tylko świetnego napastnika, ale też super człowieka” - pisały media, a jego średnia 0,56 gola na mecz stawiała go w gronie najlepszych snajperów w historii Kolejorza.

Pechowa infekcja, a potem kontuzja żeber

Bieżące rozgrywki też są dla niego pechowe. Na początku nie był w najwyższej formie, po kuracji związanej z chorobą było to zrozumiałe, potem uraz w meczu z Górnikiem wykluczył go na trzy mecze kolejne mecze. Powrócił w wielkim stylu. Z Puszczą, ŁKS i Jagiellonią strzelił 4 gole, potem trafił jeszcze przeciwko Ruchowi i w tym czasie dodał 3 asysty. „Zaciął się” jak całą drużyna w końcówce rundy, doszło jeszcze zawieszenie za kartki w ostatnim meczu z Radomiakiem i od 16 grudnia nie zobaczyliśmy go już w meczach o punkty.

Kontuzja żeber w sparingu z Szachtarem wykluczyła go z sześciu wiosennych meczów. Czy to już koniec jego problemów, czy po przerwie reprezentacyjnej będzie wreszcie do dyspozycji Mariusza Rumaka i zakończy się ta jego „droga przez mękę”. Liczby mówią wszystko. Przez rok snajper opuścił aż 19 meczów, jego skuteczność spadła do 0,33 gola na mecz.