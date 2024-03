Pomocnik Lecha Poznań przeszedł do historii swojego kraju! Strzelił gola na wagę awansu do mistrzostw Europy

Pomocnik Lecha Poznań Nika Kwekweskiri załatwił reprezentacji Gruzji bilety na mistrzostwa Europy do Niemiec

Tego wieczoru Nika Kwekweskiri nie zapomni do końca życia. Pomocnik Lecha Poznań przyczynił się historycznego awansu reprezentacji Gruzji na mistrzostwa Europy w Niemczech. 31-latek wykonał decydującą jedenastkę podczas serii rzutów karnych w spotkaniu finałowym z Grecją.

Gruzja z historycznym awansem na mistrzostwa Europy

Historia gruzińskiej piłki nożnej nie należy do tych najbogatszych. Kadra ta istnieje od czasów rozpadu Związku Radzieckiego, jednak oficjalnie w struktury UEFA oraz FIFA została przyjęta w 1992 roku. Od tego czasu ta reprezentacja nie potrafiła przejść eliminacji do wielkich turniejów. Aż do wtorku, 26 marca 2024 roku. Po wyeliminowaniu w półfinale baraży do mistrzostw Europy 2024 kadry Luksemburga (2:0), w finale na Gruzinów czekała reprezentacja Grecji, która nie tylko występowała na wielkich turniejach, ale także je wygrywała. W 2004 roku ci sięgnęli po mistrzostwo Europy, pokonując w finale Portugalię 1:0, która była gospodarzem turnieju.

Pomocnik Lecha Poznań bohaterem narodowym!

Mecz był niezwykle wyrównany. W pierwszej części więcej z gry mieli gospodarze, czyli Gruzini, jednak w drugiej odsłonie to Grecy się obudzili i to oni mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. O awansie do głównego turnieju musiała zadecydować dogrywka.

W dodatkowych 30 minutach rezultat cały czas był bezbramkowy. W 104. minucie na boisku pojawił się pomocnik Lecha Poznań Nika Kwekweskiri, który zmienił pomocnika austriackiego Sturmu Graz Otara Kiteiszwiliego. Jak się później okazało, trenerski nos selekcjonera Gruzji Williego Sagnola nie zawiódł. W serii jedenastek częściej mylili się Grecy. Anastasios Bakasetas oraz Georgios Giakoumakis, to gracze, którzy nie trafiali do bramki. Po stronie gruzińskiej raz pomylił się Georges Mikautadze. Jako piąty do strzelania karnego wyznaczony był pomocnik Kolejorza. Ten pewnym strzałem przy prawym słupku bramki Odysseasa Vlachodimosa umieścił piłkę w siatce. Bramkarz Olympiakosu Pireus wyczuł intencje lechity, jednak górą został Kwekweskiri, który stał się narodowym bohaterem.

Gruzja zagra z wielką Portugalią

Spośród 24 ekip, które wywalczyły sobie przepustkę na Euro'24, Gruzja jest absolutnym debiutantem na turnieju tej rangi. Pozostałe ekipy brały już udział w tej imprezie.

Podopieczni selekcjonera Sagnola znaleźli się w grupie F. Gruzini zmierzą się 18 czerwca z Turcją (w Dortmundzie), 22 czerwca z Czechami (w Hamburgu) oraz 26 czerwca z Portugalią (w Gelsenkirchen).

