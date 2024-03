Skatowany noworodek w poznańskim szpitalu. To kolejny taki przypadek w tym roku! Prokuratura z Gorzowa stawia rodzicom zarzuty

Skatowany noworodek w poznańskim szpitalu

Jak informuje Radio Poznań, niespełna miesięczny noworodek trafił do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie lekarze podejrzewając, że dziecko zostało pobite zawiadomili policję. Noworodek wymagał specjalistycznej opieki neurochirurgicznej, zatem przewieziono go następnie do szpitala w Poznaniu.

Do Poznania, w ślad za dzieckiem, pojechali jego rodzice. Policjanci z Poznania zatrzymali ich w placówce, a następnie przekazali ich funkcjonariuszom z Gorzowa. Dziś rodzice usłyszeli zarzuty.