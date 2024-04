Według statystyk policji niemal 30 dzieci każdego dnia pada ofiarą przemocy. Chcesz im pomóc? Zgłaszaj to!

Głośne medialne przypadki przemocy wobec dzieci

Kilka z głośnych medialnie przypadków ujawnienia przemocy wobec dzieci w ostatnich miesiącach przedstawiliśmy w naszej galerii. Zazwyczaj do opinii publicznej dochodzą te, w których doszło do dużego uszczerbku na zdrowiu. Często sygnalistami są lekarze, którzy dość łatwo mogą dostrzec, że urazy dziecka nie powstały naturalnie.

- Te najcięższe przypadki są zwykle bardzo medialne i od czasu do czasu słyszy się o jakiejś tragicznej sytuacji. Natomiast w większości są to urazy, które może bezpośrednio nie zagrażają życiu dziecka, ale na pewno nie są to dobre praktyki wychowawcze

Skąd bierze się przemoc wobec dzieci w rodzinie?

Przemoc wobec dzieci w liczbach

*zmiana przepisów z września 2023 r. pozwalająca uznać dzieci zamieszkujące w domu, w którym dochodzi do przemocy za współofiary, spowodowała nagły wzrost statystyczny liczby przypadków przemocy wobec nieletnich w policyjnych statystykach.

Dane Komendy Głównej Policji na bazie informacji zgromadzonych w procedurze Niebieskiej Karty (bez danych z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych)

Jeszcze do niedawna dzieci zamieszkujące z osobą oskarżoną o przemoc i jej ofiarą nie trafiały do statystyk. Fundacja Court Watch Polska w raporcie „Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej” zwracała uwagę, że trudno uznać, że takie dzieci nie były ofiarami przemocy, choćby psychicznej. We wrześniu 2023 r. zmieniły się przepisy i dzieci w rodzinach, w których dochodzi do przemocy uznaje się za współofiary. Stąd lawinowy wzrost małoletnich ofiar przemocy w policyjnych statystykach z 2023 r.