Youtuberka krytykuje znaną markę odzieżową Props z Obornik. Dołączają inne klientki, firma straszy procesem, ale potem... przeprasza

Youtuberka nagrała odcinek poświęcony firmie PROPS

Problemy na propsie

Grupa Props - prawdziwe opinie

Niezadowolone klientki

Rekordzistka oczekuje na zamówienie od 2022 roku.

- W listopadzie 2022 zrobiłam zamówienie na Halloween. Prawda jest taka, że ja się o to zamówienie w sumie nie upominałam i nie upominam. Wpłaciłam też 600zl za wygraną licytację charytatywną i to co wylicytowałam też nie zostało zrealizowane. Ja po prostu nie mam na to siły z różnych powodów, ale wspieram dziewczyny bardzo - opowiada o swojej sytuacji jedna z oddanych niegdyś klientek firmy.

- Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt właścicielce firmy nie życzy źle, my tylko chciałyśmy odzyskać albo towar, albo pieniądze. Nie jesteśmy grupą hejterską i nigdy nic nie robiłyśmy, żeby zaszkodzić właścicielce Propsa, tylko przez jej zachowanie i przez to że unikała kontaktu i blokowała nam możliwość kontaktu z firmą i sobą, musiałyśmy kombinować i myśleć gdzie i do kogo można w tej sprawie napisać. My po prostu nie miałyśmy jak dotrzeć do firmy w sprawie zwrotu należności, które sięgały nawet kilka tysięcy złotych lub odzyskania towaru - tłumaczy jedna z administratorek grupy.

- Ona sprzedaje marzenia, ale są to marzenia bez pokrycia. To jest wyzysk naiwnych dziewczyn, które uwierzyły w jej markę i uwierzyły w jej filozofię, która sprzedawała razem z marką czyli siostrzeństwo. Można powiedzieć, że to nie było siostrzeństwo, tylko wyzysk, wyciąganie pieniędzy od dziewczyn, wiedząc, że one nie otrzymają tego towaru w tym terminie. Współczuję jej tego jakim jest człowiekiem i czuję się oszukana jak setki innych dziewczyn. Ta marka miała być symbolem wspólnoty, a okazało się, że jest to g.wno owinięte w posrebrzany papierek - skończyła swoją wypowiedź klientka Ewa, która wypowiedziała się w nagraniu Ewokracji.

Wezwania do przeprosin

Zadowolone klientki

- Obserwując Propsa i politykę firmy, myślę, że w pewnym momencie inaczej bym zorganizowała produkcję. Mając zaległości w zamówieniach, nie tworzyłabym nowej kolekcji, a skupiłabym się na tym, co już czeka. Jednak na to, co się dzieje, ma wiele czynników. To suma wielu składowych, a zamykające się szwalnie na pewno nie pomogły. Może niewłaściwe decyzje? Może osoby, które spotkała na swojej drodze? Może po prostu pech? Ciężko ocenić, nie będąc w środku Propsa - odpowiada Ania, jedna z wspierających markę, klientek.

Stanowisko właścicielki Props

Pełne oświadczenie marki Props:

Jako marka PROPS rozrośliśmy się w bardzo szybkim tempie, a co za tym idzie rozrosła się produkcja. Dzięki jakości projektowanych produktów, ponad przeciętnemu zaangażowaniu ze strony klientek i kampaniom zdobyliśmy bardzo dużą społeczność sympatyków. Niestety nie byliśmy przygotowani na ten sukces, a problemy organizacyjne znacząco mnie przerosły. Nie zapanowałam nad procesami wewnątrz firmy i tak naprawdę na początku nie byłam świadoma wielkości i ilości zaniedbań do jakich dopuściłam. Próbowałam ratować się własnymi siłami, niestety do tego opuściła mnie część zespołu, bo i tu dopuściłam zaniedbań.

Od kilku miesięcy zaczęłam szukać pomocy na zewnątrz i rozpoczęłam rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy mogli by mnie w tej trudnej sytuacji wspomóc. Nie były one łatwe, ale w efekcie udało się pozyskać wsparcie.

Z początkiem tego tygodnia ostatecznie doszło do współpracy i Inwestorem dla marki PROPS została spółka X-projekt Projects & Development. Niezmiernie cieszę się, że Inwestor mimo tak trudnej sytuacji osobiście zaufał mi i sile marki PROPS i już teraz bardzo dziękuję za tak znaczne i natychmiastowe wsparcie z jego strony i całego jego zespołu Inwestora, który wspiera nas w codziennych działaniach.

Inwestor ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie zdiagnozował w krótkim czasie wszystkie obszary krytyczne, obecnie sytuacja jest przez nas wspólnie porządkowana, kapitał z jego strony został uruchomiony i również działa z nami profesjonalny zespół Inwestora. Zostały już wdrożone porozumienia ze szwalniami, które z nami od lat współpracują i w konsekwencji zostały udrożnione dostawy towaru. Zapewniam, że jakość towaru jest i nadal będzie na wysokim poziomie. Zaległy towar od kliku dni wysyłamy już do naszych klientek.

Zostały też uregulowane sprawy z obecnymi pracownikami. Analizowane i weryfikowane są zwroty klientek i wychodzimy temu wszystkiemu wspólnie na naprzeciw. W planie mamy zaproponowanie dla nie zadowolonych klientek zwrotu wpłaconych środków finansowych. Jednak mając na uwadze finanse PROPS będziemy proponować porozumienia i dostarczenie zaległych zamówień produktów marki Props.

Jestem w pełni przekonana, że obecna trudna dla nas wszystkich sytuacja jest do wyprostowania, wymaga jednak jeszcze czasu.

Mamy za sobą trudny czas, wiele zmian przed nami, jednak funkcjonujemy i się nie poddajemy.

Bardzo przepraszam wszystkich, których osobiście i jako marka PROPS zawiodłam i kolejny raz proszę o cierpliwość, bo wiem że PROPS w nieodległym już czasie dostarczy Wam bardzo dobre jakościowo produkty. Zapewniam też, że po ustaleniach z Inwestorem zmieni się strategia funkcjonowania marki Props. Dla podstawowych kolekcji będziemy budować stan magazynu, aby w najbliższej przyszłości dla nowych Waszych zamówień czas realizacji skrócić do kilku dni. Zostanie to osiągnięte poprzez inwestycje w odpowiednie oprogramowanie, usystematyzowane i rzetelnie prowadzone. W najbliższym czasie zamówienia będzie można ponownie składać na naszej stronie.