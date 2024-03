Zielony pociąg Kolei Wielkopolskich

- Zielony, inny niż wszystkie. Będzie się odróżniał na tle innych. Cieszę się, że doszło do takiego porozumienia i projektu, gdzie klub z historią oraz Koleje Wielkopolskie, do wspólnej promocji

- powiedział Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Pociąg będzie jeździć w dni meczowe Warty Poznań do Grodziska Wielkopolskiego, w miejscu, gdzie swoje spotkania rozgrywają Zieloni. Jednak nie tylko. Będzie on służyć na co dzień pasażerom Kolei Wielkopolskich.