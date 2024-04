Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 30.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (30.04 12:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Cząstków 33, 35A, od 36 do 38, 113/15, 113/17, 18/3, 51/2, 59/2, Cząstków-18/6 (GPO), Wierzchy 1, 1A, 2A, od 4 do 7, 9, 59/17, Cząstków-30/5 (GPO), Cząstków-59/7 (GPO). 30.04 od godz. 11:00 do 14:00

Bochlewo 14, 15, 15A, 237/11, 238/5, Cząstków od 2 do 6, od 8 do 10, 161 (GPO), 186/7, Komorowo . 30.04 od godz. 11:00 do 14:00

powiat kolski

Olszak 12, Stefanowo 2, 3, od 5 do 8, 35, 70481, 16/4, 6/1, Żurawieniec 3, 60, N, 16/3, 9/5.

30.04 od godz. 9:00 do 14:00

Police Średnie od 1 do 8, 8A, od 9 do 13, 14C, 15, 16, 16a, 17, 18, 18A, 19, 19 A, 19B, 20A, 21, 70022, 155/2, 183/1, 226/2, 230/3, 437, 441, 445, 446.

30.04 od godz. 11:00 do 13:00

powiat turecki

Wietchinin 35B, od 37 do 43, od 45 do 51, 211/2.

30.04 od godz. 9:00 do 13:00

Kuny 37, od 104 do 106, od 108 do 110, od 112 do 114, od 116 do 120, 120 A, od 121 do 127, 127 A, 128, 129, 129 A, 129 G, 129B, 129C, 129G, 129h, 130, 131, 139, 139A, 61102, DZ. 228/5,227.

30.04 od godz. 11:00 do 14:00