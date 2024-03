Jaja jak berety! Oto najlepsze memy o Wielkanocy. Zobacz zabawne wielkanocne obrazki i spędź Wielkanoc 2024 na wesoło

Wielkanoc w Polsce - zwyczaje i tradycje

Polska przygotowuje się do Wielkanocy z wielką starannością. Na kilka tygodni przed Wielkanocą, domy wypełniają się zapachem domowych wypieków, takich jak mazurki, serniki czy babki. Polacy tradycyjnie przygotowują też pisanki, ozdabiając jajka różnymi technikami.

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To najstarsza uroczystość chrześcijańska. Przez wieki powstało mnóstwo zwyczajów wielkanocnych. Wiele z nich przetrwało do dziś.