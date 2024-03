Rozbijano garnki z żurem, a jajka wkopywano przy mogiłach. Tak kiedyś świętowano Wielkanoc!

Sprzątanie przed świętami, to nie były łatwe zajęcia dla naszych pradziadów. Nie było wtedy środków myjących czy piorących, ale radzono sobie w zupełnie inny sposób.

- Do środków piorących zaliczano np. ług. Przygotowywano go z popiołu otrzymanego z liściastych drzew zalewanego wrzącą wodą. Używano również ultramarynę, czyli farbkę do bielizny. Jej szczypta dodana do ostatniego płukania powodowała, że wszelkie żółte przebarwienia znikały, a pranie stawało się bielsze. Do zamiatania izby używano mioteł wykonanych najczęściej z brzozowych witek, nazywanych drapokami. Stosowano je ze względu na charakterystyczny kształt, ale również na właściwości magiczne przypisywane brzozie. Wierzono, iż drzewo to chroni domostwa od złego i w ten sposób wypędza z chat nieprzychylne ludziom duchy.