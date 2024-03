Kolejne bójki na skwerze w centrum Poznania? Na miejsce wezwano policję

Bójki w centrum Poznania

Już wcześniej informowaliśmy, że w czwartek 20 marca, na poznańskim Skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata doszło do dotkliwego pobicia mężczyzny. Sprawcami miała być grupa nastolatków terroryzujących mieszkańców Poznania. Policja potwierdziła, że ofiara pobicia trafiła do szpitala. W czwartek, 28 marca, doszło do kolejnego zdarzenia.