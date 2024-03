Ogromne spotkanie leśników z Poznania. "Większość milczała jak zaklęta". Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza do dyskusji

Podczas spotkania odbyły się wykłady ekspertów oraz naukowców. Jak zaznacza społecznik, ich przedstawiane tezy nie przekonały wszystkich uczestników.

- To, że prezentacje mieli naukowcy powiązani ideowo z LP nie znaczy, że przekonali nas do swoich racji. Bynajmniej. W dyskusji studyjnej oraz podczas dyskusji terenowych w lasach nadleśnictwa Łapuchówka przeważaliśmy my, nie oni. Myślę, że dla wielu nadleśniczych z odleglejszych od Poznania nadleśnictw nasz poglądy i argumenty były szokiem. Większość milczała jak zaklęta, ostro stawiali się tylko szefowie ZUL-ów z leśnictw podpoznańskich