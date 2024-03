To już tradycja w parafii, podtrzymywana od 2012 roku, że w Wielki Piątek wierni spotykają się w nocy przy kościele przy ul. Nowina, dalej maszerują do skrzyżowania z ul. Polską, gdzie też czeka bardzo duża grupa poznaniaków, a dalej wielka procesja z krzyżem udaje się do Fortu VII, pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich. Wcześniej tę drogę krzyżową organizowano nad Rusałką.

W nocy z czwartku na piątek, 29 marca, od godz. 4.00, uczestniczył w niej tłum wiernych, tak duży, że w samym Forcie VII czoło procesji z krzyżem dochodziło już do Ściany Śmierci, a jeszcze nie wszyscy wyszli na dziedziniec obok Schodów Śmierci.

Zobacz też: Nie dała się złamać gestapo! Marianna Marszałkowska-Kaniewska patronką Miesiąca Pamięci Narodowej