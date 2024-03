Dobre wiadomości przed meczem Lecha Poznań ze Stalą Mielec. Trener Mariusz Rumak: "W niedzielę podejmiemy decyzję"

Lech Poznań czekał na mecz 17 dni. W Lany Poniedziałek Kolejorz zagra ze Stalą Mielec

Po wygranej z Wartą Poznań (2:0) Kolejorz zapewnił sobie nieco spokojniejszą przerwę. Cztery punkty straty do liderującej Jagiellonii cały czas pozwalają realnie myśleć o triumfie na koniec sezonu. Zadanie to nie jest niemożliwe do zrealizowania, lecz ostatnia prosta będzie niezwykle wymagająca. Kolejorz na początek uda się do Mielca. Stal u siebie przegrała zaledwie dwa spotkania.

Lechici mają być pozytywnie naładowani energią od powracających kadrowiczów. Bartosz Salamon zagrał bardzo dobrze z Walią, dokładając swoją cegiełkę do awansu Polaków na Euro'24. Nika Kwekweskiri zapisał się złotymi zgłoskami w historii gruzińskiej piłki, zdobywając karnego, który zapewnił im pierwszy bilet na mistrzostwa. Miha Blazić natomiast powrócił do klubu zbudowany zwycięstwem 2:0 z Portugalią w meczu towarzyskim, w którym to rozegrał pełne 90 minut.