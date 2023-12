Tysiące rac zapłonęło w centrum Poznania! Kibice Lecha uczcili 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia

Trasa przebiegu iluminacji podczas 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

- Wracamy na starą trasę - czyli - oświetlimy drogę, którą pokonał Ignacy Paderewski z Dworca Letniego do Hotelu Bazar, gdzie po wygłoszeniu słynnego przemówienia Wielkopolanie ruszyli odzyskać to, co zabrał im niemiecki zaborca