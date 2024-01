UAM nie chce już "nocnych lotów”. Od poniedziałku zmiany w ruchu na Kampusie Morasko w Poznaniu

Od przyszłego poniedziałku wjazd i parkowanie na Kampusie Morasko w godzinach nocnych (21-6) będzie możliwe tylko dla pojazdów posiadających upoważnienie wydane przez UAM, a także pojazdów służb miejskich i MPK Poznań . Za niezastosowanie się do znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu) Policja może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

– mówi Kanclerz UAM, dr Marcin Wysocki i dodaje:

– Dla pozostałych pojazdów, wjazd na Kampus, w godzinach od 21.00 do 6.00 będzie niemożliwy. Nie ukrywam, że jest to wynik rozmów prowadzonych między Uniwersytetem a Policją i ma to być jeden ze sposobów na przeciwdziałanie „nocnym lotom”, czyli wyścigom samochodów, które odbywały się notorycznie na Kampusie Morasko.

Kanclerz UAM przypomina, że zasady ruchu na Kampusie są takie same jak na drodze publicznej. Odnosi się to także do ograniczenia prędkości czy obowiązku parkowania w miejscach do tego wyznaczonych.

