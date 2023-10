Urząd Marszałkowski przyznał stypendia najlepszym sportowcom. W gronie wyróżnionych najwięcej dużo zawdoników z kajakarstwa

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego poinformował, że decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od tego roku sportowcy otrzymują dwukrotnie wyższe stypendia - w porównaniu do ubiegłego roku - za osiągnięcie wysokich wyników w Mistrzostwach Świata i Mistrzostw Europy. Medaliści MŚ i ME otrzymują obecnie 1200 zł miesięcznie (33 osoby), a pozostali uczestnicy (64 zawodników) 800 zł miesięcznie.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje stypendia sportowe od 2002 roku. To jedno z podstawowych narzędzi wsparcia sportowców młodzieżowych, wypłacane przez 12 miesięcy, w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku kolejnego. Otrzymują je zawodnicy w dwóch kategoriach wiekowych: junior i młodzieżowiec, uprawiających dyscypliny olimpijskie.

Wielkopolskie kluby z największą liczbą marszałkowskich stypendystów to AZS AWF Poznań – 19 zawodników, z OŚ AZS Poznań to 18 wyróżnionych młodych sportowców, a KS Posnania ma w swoich szeregach 16 stypendystów.

- Dzięki stypendium otwierają się nowe możliwości kierowania swoją karierą. Zachęcam do tego, żeby robić to świadomie. Wiem, że trening wyczynowy tego potrzebuje. Jest wiele momentów, kiedy takie stypendia umożliwiają podjęcie ważnych decyzji, można sprawić, żeby trening był efektywniejszy. Namawiam też do tego, żeby być cierpliwym, bo każda ścieżka kariery ma swoje tempo rozwoju. Korzystajcie ze stypendiów mądrze i do zobaczenia na arenie sportowej! – mówiła do zgromadzonych zawodników, którzy są na początku swojej sportowej kariery, Karolina Naja, czterokrotna medalistka olimpijska w kajakarstwie.