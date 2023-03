Ustawa o sędziach pokoju będzie jeszcze w kwietniu? Doradca prezydenta: trzymamy kciuki. Opozycja: ustawa to fikcja, teatr dla Pawła Kukiza

Prace nad ustawą zmierzają ku końcowi

Sądy i sędziowie pokoju zajmować się będą najprostszymi sprawami , a orzekać w nich mają sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Ustawy tworzące te instytucje, złożone przez prezydenta, są opracowywane przez sejm od grudnia 2021 roku. Wtedy to, po pierwszym ich czytaniu, zostały one skierowane do dalszych prac w sejmowej komisji sprawiedliwości.

Ponad dwuletnie prace nad ustawami

- Sama ustawa powinna wejść w życie pod koniec tego roku, żeby można było w maju przyszłego roku przeprowadzić wybory (sędziów pokoju - dop. PAP). Wola jest taka, żeby zrobić to razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Czym mieliby się zajmować sędziowie pokoju?

Przede wszystkim sprawami o wykroczenia, chyba że przepisy będą wskazywały na inny sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Ponadto sędzia pokoju nie będzie mógł powoływać biegłych - to może zrobić tylko zawodowy sędzia sądu rejonowego.

Doradca prezydenta apeluje o szybkie uchwalenie ustaw

Orędownikami szybkiego utworzenia nowej instytucji są między innymi doradcy prezydenta, który złożył do sejmu projekty ustaw. - Kieruję do państwa wszystkich taki drobny apel w sprawie sędziów pokoju, czyli ustawy zaproponowanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę we współpracy z przewodniczącym Pawłem Kukizem. Te prace zmierzają do końca, mamy nadzieję i trzymamy kciuki, że one już na najbliższym posiedzeniu Sejmu w kwietniu zostaną ukończone, zostaną przegłosowane -

powiedział na antenie TVP Info Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, cytowany przez PAP.