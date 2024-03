Uwaga, będzie zimno! W całej Wielkopolsce mogą być przymrozki! Jest ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od północy w czwartek, 7 marca do godz. 8 rano w piątek, 8 marca.

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w czwartek do około -3°C, przy gruncie do -6°C, w piątek do około -5°C, przy gruncie do około -9°C, w sobotę do około -2°C, przy gruncie do około -6°C. Temperatura maksymalna w czwartek około 6°C, w piątek około 8°C