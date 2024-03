Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Śnieg z deszczem i mróz spowodują oblodzenie

Uwaga na oblodzenie w Wielkopolsce

Według prognoz, od godz. 19, do wtorku do godz. 9, na terenie 10 powiatów północnej i wschodniej Wielkopolski, m.in. pow. złotowskiego, pilskiego, słupeckiego, konińskiego czy tureckiego, po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu lokalnie może dojść do oblodzenia dróg i chodników. Według IMGW temperatura minimalna na wskazanym obszarze osiągnie minus dwa stopnie Celsjusza, a przy gruncie może spaść do około minus czterech stopni.