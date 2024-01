W Kalisz Arenie gala bokserska z ulubieńcem miejscowej publiczności. Kaliski Rocky Balboa, Adam Balski, stanie przed życiową szansą

33-latek z miasta nad Prosną wygraną w starciu z Arturem Górskim może sobie zapewnić przepustkę do pojedynku o MŚ w jednej z najbardziej prestiżowych federacji bokserskich.

Zajmujący drugie miejsce w rankingu WBC Bridger, polski „Rocky Balboa”, znany wszystkim z ringowych bojów m.in. z Babicem, Radczenko czy Kubiszynem ma zamiar rozpalić swoją publiczność w rytm dyskotekowego utworu „Felicita”. Zwycięstwo w tej walce otworzy Balskiemu drogę do starcia o wymarzony tytuł MŚ.

– Ta propozycja spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Mam przed sobą mocne wyzwanie o najwyższą możliwą stawkę i jestem w pełni na tym skupiony. Ta walka jest przepustką do walki o pełnoprawne mistrzostwo świata, więc stawka jest naprawdę ogromna. Trzeba wejść do ringu i bić się na zabicie. W tej walce dam z siebie wszystko. Niezmiernie cieszę się z takiej wielkiej szansy. Mój rywal, Adam Balski to wojownik, ale to jest boks, wszystko się może wydarzyć – mówił w jednym z wywiadów Artur Górski.