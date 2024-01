W Poznaniu Puchar Europu Juniorów we florecie kobiet, a w Paryżu szóste miejsce w Pucharze Świata florecistek Julii Klimaszyk-Walczyk

Warto dodać, że w szermierce o starcie w igrzyskach decyduje ranking FIE (Międzynarodowej Federacji Szermierczej).

– Musiałabyś się stać jakaś katastrofa, żebym nie zakwalifikowała się do rywalizacji olimpijskiej, choć trzeba pamiętać, że w szermierce zasady kwalifikacji są dość skomplikowane. Jako drużyna musimy wyprzedzić w rankingu Niemki, czyli być dwa razy wyżej od nich w Pucharze Świata. Gdybyśmy nie pojechały do Paryża jako reprezentacja, to wtedy mam szansę jeszcze dostać się na igrzyska z rankingu indywidualnego i to raczej duże, bo nad drugą zawodniczką mam 30 punktów przewagi, a jestem liderką, pomijając zawodniczki, które pojadą na igrzyska z rankingu drużynowego – tłumaczyła nam w niedawnym wywiadzie florecistka z Poznania.